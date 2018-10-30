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Kaymakam Özkan, güvenlik güçlerini yemekte ağırladı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan güvenlik güçlerini yemekte ağırladı.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan güvenlik güçlerini yemekte ağırladı.


İlçedeki bir restoranda düzenlenen yemek programı kapsamında güvenlik güçleri ile bir araya gelen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ilçenin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başında olan güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileterek, bayramlarını kutladı.


Düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Recep Yalçınkaya, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş, kurum amirleri ve güvenlik güçleri katıldı.

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