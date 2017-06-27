Kaymakam Özkan, Mehmetçikle bayram ziyareti

Ramazan bayramı vesilesiyle ziyaretler gerçekleştiren Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney ile birlikte, ilçeye bağlı Küçüksu, Yelkenli ve Kaynarca karakollarını ziyaret ederek görevli personel ve askerlerin bayramlarını kutladı. Yol güzergahında bulunan polis-jandarma kontrol noktası ile güvenlik korucuları noktasını da ziyaret eden Kaymakam Özkan ve Jandarma Bölge Komutanı Güney, burada görev yapan personellerle sohbet ederek, bayramlarını tebrik ederek, şeker ikramında bulundular.