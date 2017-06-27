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27 Haziran 2017 14:59

Kaymakam Özkan, Mehmetçikle bayram ziyareti

Bitlis’in Tatvan ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ilçeye bağlı köy karakollarında vatani görevini yapan askerlere bayram ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Özkan, Mehmetçikle bayram ziyareti

27 Haziran 2017 14:59


Ramazan bayramı vesilesiyle ziyaretler gerçekleştiren Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney ile birlikte, ilçeye bağlı Küçüksu, Yelkenli ve Kaynarca karakollarını ziyaret ederek görevli personel ve askerlerin bayramlarını kutladı. Yol güzergahında bulunan polis-jandarma kontrol noktası ile güvenlik korucuları noktasını da ziyaret eden Kaymakam Özkan ve Jandarma Bölge Komutanı Güney, burada görev yapan personellerle sohbet ederek, bayramlarını tebrik ederek, şeker ikramında bulundular.




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