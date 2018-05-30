Kaymakam Özkan, Mehmetçikle birlikte iftar açtı

Ramazan ayı vesilesiyle sık sık ziyaretler gerçekleştirerek, iftarını farklı yerlerde açan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kez ise Kaynarca Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Karakoldaki son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, daha sonra ise vatani görevini yapan askerle birlikte aynı sofraya oturarak iftarını açtı. İftar sonrası askerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Özkan, askerlerin hal ve hatırını sorarak, hayırlı teskereler temennisinde bulundu.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan’ın karakol ziyareti ve iftar programına İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan da katıldı.