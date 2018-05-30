Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 09:40

Kaymakam Özkan, Mehmetçikle birlikte iftar açtı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, iftarını ilçeye bağlı Kaynarca Jandarma Karakolunda vatani görevini yapan Mehmetçikle birlikte açtı.

Kaymakam Özkan, Mehmetçikle birlikte iftar açtı

30 Mayıs 2018 09:40


Ramazan ayı vesilesiyle sık sık ziyaretler gerçekleştirerek, iftarını farklı yerlerde açan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kez ise Kaynarca Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Karakoldaki son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, daha sonra ise vatani görevini yapan askerle birlikte aynı sofraya oturarak iftarını açtı. İftar sonrası askerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Özkan, askerlerin hal ve hatırını sorarak, hayırlı teskereler temennisinde bulundu.


Kaymakam Mehmet Ali Özkan’ın karakol ziyareti ve iftar programına İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan da katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç