Kaymakam Özkan, öğrencilerle bir araya geldi

Tatvan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin meslekler ile ilgili yürüttüğü proje kapsamında okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, kaymakamlık mesleği ile ilgi bilgiler vererek, mesleğin önemine vurgu yaparak, üstlendiği görev ve sorumlulukları anlattı.

Öğrencilere severek yapabilecekleri meslekler seçmeleri gerektiğini anlatan Kaymakam Özkan, kaymakamlık mesleğinin önemli bir meslek olduğu kadar görev ve sorumlulukları itibariyle zor bir meslek olduğuna dikkat çekti.

Öğrencilerin kaymakamlık mesleği ile ilgili merak ettiği soruları cevaplandıran Özkan, meslek seçiminin önemine vurgu yaparak, özellikle meslek seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan, söyleşi programının ardından okulun idarecileriyle bir toplantı düzenledi.