Kaymakam Özkan, vatandaşın ayağına gitti

Sık sık gerçekleştirdiği köy, esnaf ve halk ziyaretleriyle ilçe halkının sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinleyen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kez ise bizzat vatandaşın ayağına giderek sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinledi. İlçedeki temaslarının ardından beraberindeki kurum amirleriyle ilçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’ni gezen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, sık sık vatandaşlarla tokalaşıp sohbet etti. Vatandaşların hal ve hatırını sorarak ayaküstü sohbet eden Kaymakam Özkan, vatandaşların iletmiş olduğu sorun ve sıkıntıları da bir bir not alarak ilgili kurum amirlerine iletti.

Yol güzergahındaki esnaflara da ayak üstü ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, onlara “hayırlı işler” dileğinde bulundu.

İlçe sakinleri ise, sık sık kendilerini ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Mehmet Ali Özkan’a teşekkür ettiler.