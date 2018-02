Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile birlikte Suriye’de devam eden Zeytindalı Harekatı’nda yaralanan Piyade Onbaşı Servet Alkan ve Tankçı Uzman Çavuş Serhat Solmaz’ı evlerinde ziyaret etti.

Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile birlikte hafta sonunu Zeytindalı Harekatı’nda yaralanan askerlere yönelik ziyaretlere ayıran Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kapsamda Adilcevaz ilçesine bağlı İpekçayır köyünde ikamet eden Piyade Onbaşı Servet Alkan ve Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı Köyünde ikamet eden Tankçı Uzman Çavuş Serhat Solmaz’ı evlerinde ziyaret etti. Her iki askere ve ailelerine “geçmiş olsun” dileklerini ileten Kaymakam Özkan, gösterdikleri cesaret ve kahramanlık örneğinden ötürü her iki askere teşekkürlerini iletti. Her hangi bir ihtiyaçları olması durumunda kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu kaydeden Kaymakam Özkan, “Bu vesile ile bir kez daha her iki kahraman gazi askerimize ve ailelerine geçmiş olsun diyor ve kendilerine acil şifalar diliyorum” dedi.

Gazi olan askerler Piyade Onbaşı Servet Alkan ve Tankçı Uzman Çavuş Serhat Solmaz ise, en büyük isteklerinin biran önce iyileşip tekrar Zeytindalı Harekatı’na ve silah arkadaşlarına katılmak olduklarını ifade ettiler. Solmaz ve Alkan aileleri de, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.