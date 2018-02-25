Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bitlis
  •  » Kaymakam Özkan Ve Komutanlardan “Zeytin Dalı Harekatı'nda” Yaralanan Askerlere Ziyaret
25 Şubat 2018 16:24

Kaymakam Özkan ve Komutanlardan “Zeytin Dalı Harekatı’nda” yaralanan askerlere ziyaret

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan 10.

Kaymakam Özkan ve Komutanlardan “Zeytin Dalı Harekatı’nda” yaralanan askerlere ziyaret

25 Şubat 2018 16:24

Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile birlikte Suriye’de devam eden Zeytindalı Harekatı’nda yaralanan Piyade Onbaşı Servet Alkan ve Tankçı Uzman Çavuş Serhat Solmaz’ı evlerinde ziyaret etti.


Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile birlikte hafta sonunu Zeytindalı Harekatı’nda yaralanan askerlere yönelik ziyaretlere ayıran Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kapsamda Adilcevaz ilçesine bağlı İpekçayır köyünde ikamet eden Piyade Onbaşı Servet Alkan ve Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı Köyünde ikamet eden Tankçı Uzman Çavuş Serhat Solmaz’ı evlerinde ziyaret etti. Her iki askere ve ailelerine “geçmiş olsun” dileklerini ileten Kaymakam Özkan, gösterdikleri cesaret ve kahramanlık örneğinden ötürü her iki askere teşekkürlerini iletti. Her hangi bir ihtiyaçları olması durumunda kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu kaydeden Kaymakam Özkan, “Bu vesile ile bir kez daha her iki kahraman gazi askerimize ve ailelerine geçmiş olsun diyor ve kendilerine acil şifalar diliyorum” dedi.


Gazi olan askerler Piyade Onbaşı Servet Alkan ve Tankçı Uzman Çavuş Serhat Solmaz ise, en büyük isteklerinin biran önce iyileşip tekrar Zeytindalı Harekatı’na ve silah arkadaşlarına katılmak olduklarını ifade ettiler. Solmaz ve Alkan aileleri de, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç