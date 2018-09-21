İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Özkan, yol yapım çalışmalarını inceledi

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçeye bağlı Yumurtatepe köyünün devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçeye bağlı Yumurtatepe köyünün devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.


Tatvan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen Yumurtatepe köyünün yol yapım çalışmalarını denetleyen Kaymakam Özkan, çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı. Devam eden yol çalışması ile ilgili bilgi Kaymakam Özkan, çalışma kapsamında yaklaşık 4,5 kilometrelik köy yolunun tamamının sıcak asfalt ile kapanacağını söyledi. Devam eden çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanacağını ifade eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, "Yumurtatepe köyümüzün köy içi yollarını daha öncesinde kilitli parke taşı ile kaplamıştık. Şimdi ise bu köyümüzün 4,5 kilometre uzunluğundaki köy yolunu bu kez sıcak asfalt ile kapılıyoruz. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmalar 10 gün içinde tamamlanmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yumurtatepe köyümüzün gerek köy içi ve gerekse köy yolu sorunu da çözüme kavuşturulmuş olacak. İnşallah imkanlar dahilinde bundan sonra ise ihtiyaç olan diğer köylerimizin yollarını yapacağız. Ben bu vesile ile Yumurtatepe köyümüzün yolunun hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca; emeği geçen arkadaşlarıma ve il genelmeclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.