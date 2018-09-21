Kaymakam Özkan, yol yapım çalışmalarını inceledi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçeye bağlı Yumurtatepe köyünün devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Tatvan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen Yumurtatepe köyünün yol yapım çalışmalarını denetleyen Kaymakam Özkan, çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı. Devam eden yol çalışması ile ilgili bilgi Kaymakam Özkan, çalışma kapsamında yaklaşık 4,5 kilometrelik köy yolunun tamamının sıcak asfalt ile kapanacağını söyledi. Devam eden çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanacağını ifade eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, "Yumurtatepe köyümüzün köy içi yollarını daha öncesinde kilitli parke taşı ile kaplamıştık. Şimdi ise bu köyümüzün 4,5 kilometre uzunluğundaki köy yolunu bu kez sıcak asfalt ile kapılıyoruz. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmalar 10 gün içinde tamamlanmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yumurtatepe köyümüzün gerek köy içi ve gerekse köy yolu sorunu da çözüme kavuşturulmuş olacak. İnşallah imkanlar dahilinde bundan sonra ise ihtiyaç olan diğer köylerimizin yollarını yapacağız. Ben bu vesile ile Yumurtatepe köyümüzün yolunun hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca; emeği geçen arkadaşlarıma ve il genelmeclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.