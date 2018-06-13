Kaymakam Özkan’dan başarılı öğretmene belgei

Öğretmen Mihraç Kulu’yu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ile birlikte makamında kabul eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, yıl boyunca yürüttüğü Let’s Start Coding adlı e-twinning projesi ile il genelinde ilk kez kodlama alanında kalite etiketi alan ve ayrıca bunun yanı sıra 2017-2018 eğitim öğretim yılında birçok alanda başarı gösteren Öğretmen Mihraç Kulu’yu başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu’ya başarı belgesini takdim eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, örnek çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Öğretmen Mihraç Kulu ise, ilgi ve alakalarından ötürü Kaymakam Özkan’a teşekkürlerini iletti.