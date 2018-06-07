Kaymakam Özkan’dan halk ve esnaf ziyareti

İlçe merkezi ve köylerde sık sık esnaf ve halk ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kez de beraberindeki kurum amirleri ile birlikte Yeni Çarşı ve Cumhuriyet Caddesi üzerindeki halk ve esnafı ziyaret etti. Ziyaret ettiği esnaflarla sohbetler gerçekleştiren Kaymakam Özkan, esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Esnaflara bol kazançlar dileğinde bulunan Kaymakam Özkan, daha sonra ise cadde üzerinde denk geldiği vatandaşlarla tokalaşarak ayaküstü sohbet etti.

Vatandaşların hem hal ve hatırını hem de herhangi bir sorun ve sıkıntıları olup olmadığını soran Kaymakam Mehmet Ali Özkan, esnaf ve ilçe halkı tarafından teveccüh ile karşılandı.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise, ilgi ve alakalarından ötürü Kaymakam Mehmet Ali Özkan’a teşekkürleri ilettiler.