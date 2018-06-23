Kaymakam Özkan’dan kontrol noktaları ve üs bölgelerine ziyaret

İlçe genelindeki karakol ve güvenlik noktalarına sık sık ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kapsamda bu kez ise ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktası, Tatvan - Hizan yol ayrımında bulunan Küçüksu Jandarma Karakolu kontrol noktası, Van yolu güzergahında bulunan güvenlik korucuları kontrol noktası ve askeri üs bölgelerini ziyaret etti. Ziyaret ettiği güvenlik ve kontrol noktalarında denetimlerde bulunan Kaymakam Özkan, bölgenin son durumla ilgili bilgiler aldı. Kontrol noktaları ve üs bölgelerinde görev yapan polis, asker ve güvenlik korucuları ile sohbet eden Kaymakam Özkan, güvenlik güçlerine kolaylıklar dileğinde bulundu.