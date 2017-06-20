Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 17:16

Kaymakam Özkan’dan köy ziyaretleri

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kurum amirleriyle birlikte Göllü, Kuruyaka ve Harmanlı köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Özkan’dan köy ziyaretleri

20 Haziran 2017 17:16


Köy ziyaretleri kapsamında ilk olarak Göllü köyüne geçen Kaymakam Özkan, yeni inşa edilen köy camisinin temel atma törenine katılarak, inşaatı tamamlanan taziye evinin de açılışını yaptı. Ardından Kuruyaka ve Harmanlı köylerini ziyaret eden Kaymakam Özkan, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.


Köy ziyaretlerinin devam edeceğini kaydeden Kaymakam Özkan, yapılan ziyaretlerle sorun ve sıkıntıların yerinde tespit edilerek gerekli adımların atıldığını ifade etti.


Köy ziyaretlerinde Kaymakam Özkan’a kamu kurum amirleri ve il genel meclis üyeleri eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
BİTLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:31
  • Güneş :04:41
  • Öğle :12:24
  • İkindi :16:19
  • Akşam :19:46
  • Yatsı :21:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!