Kaymakam Özkan’dan köy ziyaretleri

Köy ziyaretleri kapsamında ilk olarak Göllü köyüne geçen Kaymakam Özkan, yeni inşa edilen köy camisinin temel atma törenine katılarak, inşaatı tamamlanan taziye evinin de açılışını yaptı. Ardından Kuruyaka ve Harmanlı köylerini ziyaret eden Kaymakam Özkan, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Köy ziyaretlerinin devam edeceğini kaydeden Kaymakam Özkan, yapılan ziyaretlerle sorun ve sıkıntıların yerinde tespit edilerek gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Köy ziyaretlerinde Kaymakam Özkan’a kamu kurum amirleri ve il genel meclis üyeleri eşlik etti.