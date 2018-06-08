Kaymakam Özkan’dan köy ziyaretleri

Sorun ve sıkıntıları birinci ağızdan öğrenmek ve sorun sıkıntıları yerinde görmek amacıyla sık sık köy ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kapsamda bu kez ise Kıyıdüzü ve Sarıkum köylerine ziyaretler gerçekleştirdi. Beraberindeki kurum amirleri ile birlikte ilk olarak Sarıkum Köyünü ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ilk olarak taziye ziyaretinde bulunarak, taziye sahiplerine başsağlığı ve taziyelerini iletti. Ardından köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Köydeki sorun ve sıkıntıları bizzat yerinde inceleyen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, iletilen sorun ve sıkıntıların çözümü için gerekli talimatları verdi. Sarıkum Köyü ziyaretinin ardından daha sonra Kıyıdüzü Köyüne geçen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, burada da köy sakinleri ile bir araya gelen Kaymakam Özkan, köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, iletilen sorun ve sıkıntıların çözümü için gerekli çalışmaları başlatacaklarını belirtti. Sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında kapılarının her zaman sonuna kadar açık olduğunu kaydeden Kaymakam Özkan, sık sık yapacakları ziyaretlerle sorunları yerinde tespit edeceklerini ifade etti. Köy sakinleri ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilgi ve alakalarından ötürü Kaymakam Mehmet Ali Özkan’a teşekkürlerini ilettiler.