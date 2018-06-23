Kaymakam Özkan’dan köy ziyaretleri

Sık sık köy ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaret ettiği köylerin ve köylülerin sorunlarını yerinde tespit etmeye devam ediyor. Bu kapsamda bu kez ilçeye bağlı Yoncabaşı ve Güreşçi köylerini ziyaret eden Kaymakam Özkan, köyde incelemelerde bulundu. Daha sonra köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Özkan, köylülerin sorun ve sıkıntılarını diledi. Köylüler tarafından iletilen sorun ve sıkıntılarla ilgili notları alan Kaymakam Özkan, çözümü noktasında gerekli talimatları vereceğini ifade etti. Kaymakam Özkan, köydeki çocuklarla da yakından ilgilendi. yoncabaşı ve Güreşçi köyü sakinleri ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilgi ve alakalarından ötürü Kaymakam Özkan’a teşekkürlerini ilettiler. Köy ziyareti dönüşünde yaylada çadır kuran Göçerleri de ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bir süre göçer ailelerin misafiri olup, sohbet edip hal ve hatırlarını sordu.