Kaymakam Özkan’dan okul ziyareti

Okullara sık sık ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kez de Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okul yöneticileri tarafından karşılanan Kaymakam Özkan, okulun durumuyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra okul bünyesinde bulunan atölye sınıflarını gezen Kaymakam Özkan, ziyaret ve incelemeler esnasında öğrencilerin yaptığı çalışmaları da yakından izledi.

Öğrencilerle sohbet edip, nasihatlerde bulunan Kaymakam Özkan, daha sonra okulun öğretmen ve idarecileriyle bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi.