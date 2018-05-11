Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 10:53

Kaymakam Özkan’dan okul ziyareti

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Kaymakam Özkan’dan okul ziyareti

11 Mayıs 2018 10:53


Okullara sık sık ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kez de Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okul yöneticileri tarafından karşılanan Kaymakam Özkan, okulun durumuyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra okul bünyesinde bulunan atölye sınıflarını gezen Kaymakam Özkan, ziyaret ve incelemeler esnasında öğrencilerin yaptığı çalışmaları da yakından izledi.


Öğrencilerle sohbet edip, nasihatlerde bulunan Kaymakam Özkan, daha sonra okulun öğretmen ve idarecileriyle bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
13
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cumartesi
    14°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç