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Kaymakam Özkan'dan okul ziyareti

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Dumlupınar İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Dumlupınar İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.


Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Dumlupınar İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, okul yöneticilerinden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında öğrencileri de sınıflarında ziyaret eden Kaymakam Özkan, onlarla sohbet edip, nasihatlerde bulundu. Ziyarette ayrıca hayırsever bir firma tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere gönderilen ayakkabı ve montların dağıtımı da Kaymakam Özkan tarafından yapıldı.


Okul idaresi ve öğretmenlerin gayreti, hayırsever bir firmanın da katkılarıyla Dumlupınar İlkokulu öğrencilerine 384 ayakkabı ve mont, Dumlupınar Ortaokulu öğrencilerine ise 303 bot ve mont dağıtımı yapıldı.


Gönderilen eşyaların dağıtımını gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, emeği geçen ve katkısı bulunan herkese teşekkürlerini iletti.


Kaymakam Özkan, okul ziyaretinin ardından öğretmen ve idarecilerle de bir toplantı gerçekleştirdi.

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