Kaymakam Özkan'dan okul ziyareti

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okul idarecileri tarafından karşılanan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, okul binası ve okul kantininde denetimlerde bulundu. Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Özkan, tavsiye ve nasihatlerde bulunarak başarı dileklerini iletti.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan, okul ziyareti kapsamında öğretmen ve idarecilerle de bir toplantı gerçekleştirdi.