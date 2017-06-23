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23 Haziran 2017 10:09

Kaymakam Özkan’dan operasyon bölgesindeki askerlere ziyaret

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe kırsalında terör örgütü PKK’ya karşı operasyon yürüten askerleri ziyaret etti.

Kaymakam Özkan’dan operasyon bölgesindeki askerlere ziyaret

23 Haziran 2017 10:09


İlçe kırsalında PKK terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlar yürüten askerlere sık sık moral ziyaretlerinde bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, bu kez Odabaşı, Anadere, Çavuşlar ve Kuşluca köyleri kırsalında operasyon faaliyeti yürüten askerleri ziyaret ederek moral verdi. Ziyarette askeri yetkililerden durum değerlendirmesi alan Kaymakam Özkan, askerlere PKK’nın hain saldırılarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunarak görevlerinde başarılar diledi.


Daha sonra Odabaşı, Anadere, Çavuşlar ve Kuşluca köylerini ziyaret eden Kaymakam Özkan, burada köylülerle bir araya geldi. Köylülerle sohbet edip terör örgütüne karşı dik durmalarını isteyen Kaymakam Özkan, bölgede teröre destek niteliğindeki her türlü tutum, eylem ve davranışlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, “Devletimiz her an her yerde olacak kabiliyette ve güçtedir. Üç beş çakal sizleri korkutmasın, dik durun, bayrağınıza, vatanınıza, namusunuza sahip çıkın” diye konuştu.




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