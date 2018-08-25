Kaymakam Özkan’dan şehit ve gazi yakınlarına bayram ziyareti

İlçe genelinde gerçekleştirdiği bayram ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kapsamda bu kez ilçedeki şehit aileleri, gazi ve yakınlarına bayram ziyareti gerçekleştirdi. Beraberindeki kurum amirleriyle gerçekleştirdiği ziyaretlerde şehit ve gazi yakınlarının bayramlarını kutlayan Kaymakam Özkan, aynı zamanda ailelerin sorun ve sıkıntılarını da dinledi. Ailelerle bir süre sohbet edip hal ve hatırlarını soran Kaymakam Özkan, ailelerin çocuklarıyla da yakından ilgilendi. Şehit ve gazi yakınları ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Özkan’a ilgi ve alakalarından ötürü teşekkürlerini ilettiler.