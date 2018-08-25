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25 Ağustos 2018 12:11

Kaymakam Özkan’dan şehit ve gazi yakınlarına bayram ziyareti

Bitlis’in Tatvan ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Kurban bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit aileleri, gazi ve yakınlarına bayram ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Özkan’dan şehit ve gazi yakınlarına bayram ziyareti

25 Ağustos 2018 12:11


İlçe genelinde gerçekleştirdiği bayram ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kapsamda bu kez ilçedeki şehit aileleri, gazi ve yakınlarına bayram ziyareti gerçekleştirdi. Beraberindeki kurum amirleriyle gerçekleştirdiği ziyaretlerde şehit ve gazi yakınlarının bayramlarını kutlayan Kaymakam Özkan, aynı zamanda ailelerin sorun ve sıkıntılarını da dinledi. Ailelerle bir süre sohbet edip hal ve hatırlarını soran Kaymakam Özkan, ailelerin çocuklarıyla da yakından ilgilendi. Şehit ve gazi yakınları ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Özkan’a ilgi ve alakalarından ötürü teşekkürlerini ilettiler.




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