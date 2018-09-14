Kaymakam Özkan'dan seminer gören öğretmenlere ziyaret

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yılı hazırlık seminerine katılan öğretmenlere ziyarette bulundu.

Okul ziyaretleri kapsamında ilçe merkezinde bulunan Tuğ Ortaokulu'na bir ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, hem okulu denetledi, hem de okulda seminer gören öğretmenleri ziyaret etti. Okul Müdürü Namık Kemal Duman tarafından karşılanan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, okulun fiziki durumuyla ilgili bilgi aldı. Okul binasında da incelemelerde bulunan Kaymakam Özkan, daha sonra ise okulda düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yılı hazırlık seminerine katılan öğretmenleri ziyaret etti. Öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Kaymakam Özkan, hazırlık seminerinin hayırlı olmasını dileyerek, seminere katılan öğretmenlere başarı dileğinde bulundu. Yeni eğitim-öğretim döneminde de öğretmenlere yine çok büyük görev ve fedakarlıklar düştüğünü kaydeden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.