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22 Aralık 2016 12:54

Kaymakam Özkan’dan taziye mesajı

Kaymakam Özkan’dan taziye mesajı

22 Aralık 2016 12:54

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Fırat Kalkanı Operasyonları kapsamında El-Bab’da şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Yayımladığı mesajda, şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik yapılan bu tür saldırıları büyük bir nefretle kınadığını ifade etti. Olayın kendilerini derinden üzdüğünü vurgulayan Kaymakam Özkan, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.



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