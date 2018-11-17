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Kaymakam Özkan'dan taziye ziyareti

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan SGK Müdürü Serkan Öztürk’ün vefat eden yakını için taziye ziyaretinde bulundu.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan SGK Müdürü Serkan Öztürk'ün vefat eden yakını için taziye ziyaretinde bulundu.


Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan SGK Müdürü Serkan Öztürk'ün vefat eden yakını için merkez 8 Ağustos Mahallesindeki taziye evine gitti. Öztürk ailesine taziye ziyareti gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, merhuma Allah'tan rahmet, aileye ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. Öztürk ailesi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, acılarını paylaşan Kaymakam Mehmet Ali Özkan ve beraberindeki kurum amirlerine teşekkürlerini iletti.


Taziye ziyaretinde Kaymakam Özkan'a kurum amirleri eşlik etti.

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