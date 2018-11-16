Kaymakam Özkan'dan tekstil atölyesine ziyaret

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı ve Yolalan Belde Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Özkan, beldede 600 kişiye istihdam sağlaması planlanan tekstil atölyesini ziyaret etti.

Tekstil atölyesi sahipleri Kasım ve Rıza Bilgin tarafından karşılanan Başkan Vekili Mehmet Ali Özkan, çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı. İş yerinin beldede istihdam sağlanması noktasında oldukça önemli bir girişim olduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Mehmet Ali Özkan, yatırımcılara yatırımdan ötürü teşekkürlerini iletti.

Tekstil atölyesinin açılmasıyla birlikte sağlanacak olan istihdam sayısı ile istihdam sorunundan kaynaklı göçün de önüne geçilmiş olacağını ifade eden Özkan, bu noktada belediye olarak kendilerinin de gerekli desteği sağlayacaklarını kaydetti. Özkan, işletme sahiplerine hayırlı bol kazançlar ve başarı dileğinde bulundu.

Tekstil atölyesi sahipleri Kasım ve Rıza Bilgin ise, işletmenin çok kısa bir sürede tam kapasite ile faaliyete başlayacağını belirterek, ziyaretten ötürü Başkan Vekili Mehmet Ali Özkan'a teşekkürlerini ilettiler.