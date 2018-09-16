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Kaymakam Şahin çay bahçesinin açılışını gerçekleştirdi

Bitlis’in Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin, belediye tarafından oluşturulan çay bahçesinin açılışını gerçekleştirdi.

Bitlis'in Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin, belediye tarafından oluşturulan çay bahçesinin açılışını gerçekleştirdi.


Çay bahçesinin açılışında konuşan Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin, Mutki'de sosyal hayatı canlandırmak için ellerinden gelen her türlü imkanı sağladıklarını ifade ederek, “İnşallah vatandaşlarımızla burada sık sık bir araya gelip hem hasbihal edecek hem de çayımızı içeceğiz. Vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde, bir organizasyon gerçekleştirmiş olacağız. Mutkili hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.


Kurdele kesiminin ardından Kaymakam Şahin, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

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