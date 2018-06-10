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10 Haziran 2018 15:55

Kaymakam Şahin göreve başladı

Bitlis’in Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan Muhammed Serkan Şahin göreve başladı.

Kaymakam Şahin göreve başladı

10 Haziran 2018 15:55


Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç’ın Ardahan Vali Yardımcılığına atanmasının ardından daha önce Sinop’un Saraydüzü ilçesinde görev yapan Muhammed Serkan Şahin, Mutki’de göreve başladı.


Kaymakamlık ve belediye personelleriyle tek tek tanışan Şahin, Mutki’de kalıcı işler yapmak istediğini belirtti. Şahin, "Çok çalışmaya ihtiyacımız var. Mutki küçük ama geri kalmış ve ihtiyaçları karşılanmamış bir ilçemiz. Yapacağımız çalışmalarla Mutkililerin burada yaşamasını sağlamalıyız. Biz işimizi doğru yaparsak Mutki daha yaşanılabilir bir yer olacak ve göçler azalacak. Olabilecek en doğru şekilde işlerimizi takip ederek bayrağı bizden sonrakilere devretmemiz gerekiyor" dedi.




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