Kaymakam Şahin göreve başladı

Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç’ın Ardahan Vali Yardımcılığına atanmasının ardından daha önce Sinop’un Saraydüzü ilçesinde görev yapan Muhammed Serkan Şahin, Mutki’de göreve başladı.

Kaymakamlık ve belediye personelleriyle tek tek tanışan Şahin, Mutki’de kalıcı işler yapmak istediğini belirtti. Şahin, "Çok çalışmaya ihtiyacımız var. Mutki küçük ama geri kalmış ve ihtiyaçları karşılanmamış bir ilçemiz. Yapacağımız çalışmalarla Mutkililerin burada yaşamasını sağlamalıyız. Biz işimizi doğru yaparsak Mutki daha yaşanılabilir bir yer olacak ve göçler azalacak. Olabilecek en doğru şekilde işlerimizi takip ederek bayrağı bizden sonrakilere devretmemiz gerekiyor" dedi.