Kaymakam Şahin'den karakol ziyareti

Bitlis'in Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin, Kavakbaşı Karakolunu ziyaret etti.

İlçedeki ziyaretleri kapsamına Kavakbaşı beldesine giden Kaymakam Şahin, bu kapsamda Kavakbaşı Jandarma Karakolunu ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Karakollardaki nöbet kulübelerini de inceleyen Kaymakam Şahin, askerlerle de sohbet etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şahin'e, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Hızlı da eşlik etti.