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Kaymakam Şahin'den Kavakbaşı karakoluna ziyaret

Bitlis’in Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin, Kavakbaşı Karakolu’nu ziyaret etti.

Bitlis'in Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin, Kavakbaşı Karakolu'nu ziyaret etti.


İlçedeki ziyaretleri devam eden Kaymakam Şahin, bu kapsamda Kavakbaşı Jandarma Karakolunu ziyaret ederek burada inceleme ve denetimlerde bulundu. Karakollardaki nöbet kulübelerini de inceleyen Kaymakam Şahin, karakoldaki askerlerle de sohbet etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şahin'e, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Hızlı eşlik etti.

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