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03 Mayıs 2018 11:16

Kaymakam ve komutandan askeri üs bölgelerine ziyaret

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Tatvan 10.

Kaymakam ve komutandan askeri üs bölgelerine ziyaret

03 Mayıs 2018 11:16

Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, ilçe kırsalındaki askeri üs bölgelerini ziyaret etti.


İlçe genelindeki karakol ve güvenlik noktalarına sık sık ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kez ise Tuğgeneral Tamer Atay ve İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan ile birlikte ilçe kırsalındaki askeri üs bölgelerini ziyaret etti.


Ziyarette, üs bölgelerindeki son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, burada görevli asker ve güvenlik korucuları ile sohbet ederek, denetimlerde bulundu.




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