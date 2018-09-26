Kick boksçulardan Ustaoğlu'nu ziyaret etti

Dünya Kick Boks Şampiyonasında Türkiye'yi ve Bitlis'i temsil eden sporcular, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

16-23 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden sporculardan Mehmet Yalçın ve Abdulselam Kurt, Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Şampiyonada 2. ve 3. olan milli sporcular, desteklerinden dolayı Vali Ustaoğlu'na teşekkür etti.

Ülkeye ve illerine kazandırdıkları mutluluktan dolayı kendilerini tebrik eden Ustaoğlu, “Ülkemizin bayrağını İtalya'da göndere çektirmek çok anlamlı. Ülkemizin geçirdiği bu kritik süreçte bu başarılar bizim ülkemiz için çok önemli. Sizlerden daha büyük başarılar bekliyorum. İlimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etme görevi sizlere düşüyor. Emeklerinden dolayı hocalarımıza da ayrıca teşekkür ederim” dedi.