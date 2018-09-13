Kihbi başkanı Ulu'nun Ahlat ziyareti

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama (KİHBİ) Daire Başkanı Ömer Ulu Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak ilçenin önemli el sanatlarından olan Ahlat bastonlarını inceleyerek baston ustası Refa Gökbulak'tan bilgi alan Ulu, el işlemeli bastonları hayranlıkla inceledi. Daire Başkanı Ulu, burada ki ziyaretinin ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.