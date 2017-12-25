Kocaeli’den Tatvan’a gönül köprüsü kuruldu

Gönül Elçileri Projesi Başkanı ve Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan öncülüğünde oluşturulan gönül köprüsü ile Güntepe köyünü ziyaret eden gönül elçileri, öğrencilere çikolata ikramında bulunarak, mont, bot, oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Proje ile ilgili konuşan Tatvan Gönül Elçileri Projesi Başkanı Arzu Özkan, köy çocukları için “Bir ışık da sen ol” kampanyası doğrultusunda Güntepe köyünü ziyaret ettiklerini belirterek, “Ford Otosan Kocaeli Takım Kalıp Ailesi ile birlikte buradaki çocuklarımızı sevindirdik. Daha önce burada askerliğini yapmış olan birisi tekrar aynı bölüğünü ziyaret etmek için buraya geliyor ve o dönem karakol olan buradaki yapının okul olduğunu görüyor. Arkadaşlarına bu durumu bildirerek, buradaki ahde vefa borcunu gerçekleştirmek istediğini söylüyor. Aynı zamanda Ford Otosan Kocaeli Takım Kalıp Ailesini de buraya yönlendiriyor. Bu vesileyle Ford Otosan Kocaeli Takım Kalıp Ailesi buraya çeşitli materyaller getirdi. Kırtasiye malzemeleri ile ayakkabı ve montlar çocuklara dağıtıldı. Ben kendilerine ilçe kaymakamı eşi olarak, ilçe kaymakamı adına çok teşekkür ediyorum. Buradan herkese ve tüm Tatvanlılara sesleniyorum. Gönüllere gönül köprüsü kurmak için sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Bizlerin desteği ve öncülüğünde bu çocuklarımıza sizler de birer ışık olun diyoruz” diye konuştu.

Ford Otosan Kocaeli Takım Kalıp Ailesi üyesi Aytaç Umut ise, “Buraya gelmemize vesile olan okul müdürümüze ve arkadaşlarımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Buradaki öğrencilerimizle bir arada olabilmek ve gönül elçileri olarak onlara dokunabilmek için buradayız. Çok güzel bir atmosferle karşılaştık. Çünkü yanımızda yürekleri çok güzel insanlar vardı. Gönül elçileri olarak burada olmaktan ve çocukların yüzlerine mutluluk kondurabilmekten dolayı çok mutluyuz. İyi ki buraya gelmişiz ve iyi ki böyle koca yürekli insanlarla beraber olmuşuz. İnşallah bundan sonraki projelerde de burada veya farklı illerde bunu devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.