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25 Aralık 2017 14:58

Komandolar dualarla Suriye’ye uğurlandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığından 208 asker, Suriye’ye dualarla gönderildi.

Komandolar dualarla Suriye’ye uğurlandı

25 Aralık 2017 14:58


Uğurlama törenine Vali Ustaoğlu ile birlikte Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Nihat Pullu, Tugay Komutanlığında görevli diğer rütbeli askerler ile asker aileleri katıldı.


Tatvan 10’uncu Tugay Komutanlığının Sorgun Kışlasında yapılan törene katılan Vali Ustaoğlu, rütbeli personel tarafından karşılandı. Karşılama sonrası Tugay Komutanlığı Şeref Defterini imzalayan Vali Ustaoğlu, ardından tören alanına geçti.


Törende Suriye’ye giden askerler için kurban kesilerek dualar edildi. Vali Ustaoğlu ve beraberindeki askeri heyet, Suriye’ye görevlendirilecek komandolarla tek tek selamlaşarak başarılar diledi. Askerler; Vali Ustaoğlu, askeri heyet ve aileleri tarafından dualarla uğurlandı.




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