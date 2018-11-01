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Kömürdeki fiyat artışı oduna rağbeti arttırdı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te, doların yükselişiyle beraber kömürdeki fiyat artışı oduna rağbeti arttırdı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te, doların yükselişiyle beraber kömürdeki fiyat artışı oduna rağbeti arttırdı.


Geçen yıl ile bu yıl arasındaki kömür fiyatlarında yaşanan yüzde yüzlük artış, tüketiciyi oduna yönlendirdi. Geçen yıl yaklaşık bin TL olan kömürün tonu, bu yıl 2 bin liraya yaklaşırken, evlerinde soba kullanan vatandaşlar daha çok tonu 550 lira olan odunu tercih ediyor.


Doların yükselmesinin kömür fiyatlarına yansıması, odun satışlarına rağbeti artırdı. Bir ton kömür bin 800 ile 2 bin TL arasında değişirken, bir ton odun ise 550 TL'ye satılıyor.


Odun satıcısı Harun Banus, kömür fiyatlarındaki artışın odun satıcılarına yaradığını belirterek, “Kömür fiyatlarındaki artışların oduncular için iyi olduğunu düşünüyoruz. Bugünlerde kışlık odunlarımızı hazırlayıp müşterilerimize sunuyoruz. Doğalgazın Bitlis'e gelmesi bizi olumsuz etkilemezken, kömür fiyatlarındaki artış bizlere olumlu etki yaptı. Şu anda satışlarımız devam ediyor. Havaların bu şekilde gitmesi durumunda aralık ayına kadar da satışlarımız devam edecektir” dedi.

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