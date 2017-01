Konuşma ve işitme engelli berber, görüntülü aramayla randevu veriyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde konuşma ve işitme engelli olan berber, müşterilerini bekletmemek için görüntülü arama yöntemiyle randevu veriyor.

İlçede 16 yıldır berberlik yapan doğuştan işitme ve konuşma engelli Yıldıray Gültay, müşterilerine görüntülü arama yöntemiyle randevu veriyor. Vatandaşlarla işaret diliyle anlaşan Gültay, teknolojiyi de kullanmaya başladı. İlçede oldukça iyi bir müşteri potansiyeli olan Gültay, vatandaşları bekletmemek adına görüntülü arama veya mesajla iletişim kuruyor. Her müşterisine özel ilgi gösteren Gültay, sempatik tavırlarıyla da büyük ilgi görüyor.

Üç çocuk babası Gültay’ın her şeye rağmen işini layıkıyla yapması ise ilçe halkı tarafından takdirle karşılanıyor. Gültay ile birlikte çalışan Halim Adıyaman, engellere rağmen iyi bir iletişim kuran ve teknolojiyi son derece iyi kullanan iş arkadaşından oldukça memnun olduğunu belirterek, "Yaklaşık 4 hafta önce Yıldıray arkadaşımın yanında işe başladım. Beraber çalışıyoruz. Bu süre zarfında müşterileriyle olan diyaloğu çok güzel. Teknolojinin vermiş olduğu imkanları kullanarak görüntülü aramayla müşterilerine sıra veriyor. Birlikte keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Sempatik tavırlarıyla herkes tarafından seviliyor" dedi.

Müşterilerden Fırat Karakaplan ise sadece tıraş olmak için değil, zaman zaman sohbet etmek içinde geldiklerini belirterek, "10 yıldır Yıldıray ağabeyimin yanında tıraş oluyorum. Çok sevdiğimiz değerli bir ağabeyimizdir. Buraya gelirken iletişim konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Kendisi hem konuşma hem de işitme engellidir. Yanına sadece tıraş olmak için değil sohbet etmek içinde çok sık uğruyoruz. Kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gültay’ın akrabası olan Servet Alçiçek ise görüntülü arama ve mesaj sistemiyle vatandaşlara sıra vermesinin herkes tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, "Yıldıray Gültay’ın yeğeniyim. Kendisi memleketimizin güler yüzlü bir esnafıdır. 10 yaşından bu tarafa bu meslekte uğraşıyor. İşitme ve konuşma engellidir. Ailesi, arkadaşları ve çevresindekiler tarafından oldukça sevilen çok mütevazi bir insandır. Görüntülü arama yöntemiyle müşterileriyle iletişim sağlıyor. Kendisinden hepimiz memnunuz" diye konuştu.

Müşterilerden Muaz Karakaplan da, Yıldıray’ın yıllardır müşterisi olduğunu söyleyerek, “Bir saat önce kendisini görüntülü olarak arayarak sıra olup olmadığını işaret diliyle sordum. Bana bir saat sonra gelmemi ve arayacağını söyledi. Görüntülü arayarak gelmem gerektiğini anlattı. Teknolojiyi bu şekilde kullanması oldukça güzel oluyor. Kendisini çok seviyoruz" şeklinde konuştu.

Her gün berbere çay getiren Uğur Antep ise Yıldıray’ın devamlı müşterisi olduğunu ve her gün kendileriyle görüntülü aramayla iletişim kurup işaret diliyle çay istediğini kaydetti.