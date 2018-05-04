Korgeneral Erbaş’tan Kaymakam Özkan’a ziyaret

Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis’in Tatvan Kaymakam Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilçeye gelen Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tamer Atay ile birlikte Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile makamında bir süre özel olarak görüşme gerçekleştiren Kaymakam Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkürlerini iletti.

Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ise, ziyaret anısına Kaymakam Mehmet Ali Özkan’a plaket takdiminde bulundu.