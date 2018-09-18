İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korucu alımı için sözlü sınav mülakatı yapıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde görev yapacak olan 34 güvenlik korucusu alımı için sözlü mülakat sınavı yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yapacak olan 34 güvenlik korucusu alımı için sözlü mülakat sınavı yapıldı.


Tatvan Öğretmenevi toplantı salonunda yapılan mülakatta birinci aşama olan fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçen adaylar bu kez ikinci aşama olan sözlü sınava tabi tutuldu. İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapılan mülakatın, ikinci aşamasında adaylar genel kültür ve genel yetenek mülakatına tabi tutuldu. Sonuçları kısa süre sonra açıklanacak olan her iki mülakatta başarılı olan toplam 34 aday Tatvan'a bağlı köylerde göreve başlayacak. Yapılan mülakatları yerinde takip eden İlçe Kaymakam Mehmet Ali Özkan ise, adaylara başarı dileğinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.