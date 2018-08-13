Köy çocuklarına bayram tıraşı jesti

Tatvan ilçesinde gönüllü gençlerle birlikte sık sık etkinlikler düzenleyen Tatvan Gençlik Merkezi, bu kez ise gerçekleştirdiği örnek proje ile heyecanla Kurban Bayramı’nı bekleyen köy çocukların yüzünü güldürdü. Gönüllü berberlerle birlikte köyleri ziyaret eden Tatvan Gençlik Merkezi üyeleri, etkinlik kapsamında daha önce kuaföre gitmemiş köy çocuklarına bayram tıraşı yaptı. İlk defa usta ellerde tıraş olma heyecanı yaşayan köy çocuklarının mutluluğu ise gözlerinden okundu. Bir bir bayram tıraşı olan çocuklar, ayaklarına kadar gelerek kendilerine ücretsiz tıraş imkanı sunan Tatvan Gençlik Merkezine teşekkürlerini ilettiler.

Köy çocuklarına yönelik gerçekleştirilen bayram tıraşı etkinliği ile ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, etkinliğin Kurban Bayramı’na kadar devam ettirileceğini söyledi. Kaymakam Özkan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Tatvan Gençlik Merkezi ve gönüllü üyelerine teşekkürlerini iletti.