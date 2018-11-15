İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köy öğrencileri kros müsabakalarında ikinci oldu

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Taşharman Ortaokulu öğrencileri, yıldız kızlar kros müsabakalarında il ikincisi oldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Taşharman Ortaokulu öğrencileri, yıldız kızlar kros müsabakalarında il ikincisi oldu.


Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen yıldız kızlar kros yarışmasında, Taşharman Ortaokulu öğrencileri il ikincisi oldu. Dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik edip hediye takdim etti.


Özden, bu tür sportif başarıların kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “İlçemizi ilimizde de başarılı bir şekilde temsil eden Taşharman Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Kasım Baykar ve Beden Eğitimi Öğretmeni Fahrettin Aslan bizleri ziyaret ettiler. Bizde başarılarından dolayı okul idaresini, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ettik. Bu tür başarılarının devamını dilerim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.