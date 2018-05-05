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05 Mayıs 2018 11:03

Köy öğrencilerinden jandarmaya ziyaret

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Kavunlu Köyü İlkokulunda okuyan öğrenciler, Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Köy öğrencilerinden jandarmaya ziyaret

05 Mayıs 2018 11:03


İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından karşılanan öğrenciler, jandarma teşkilatını yakından tanımak, jandarma sorumluluk sahası, asayiş uygulamalarının yanı sıra yaptığı işleri yerinde görmek fırsatını buldular. Öğrenciler jandarmanın çalışma ortamı, karakol bölümü, araç parkını gezerek, daha sonra askeri araçlara bindirilerek gezdirildi. Kaymakam ve Belediye Başkanı Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Yavrularımızla kucaklaşıyoruz" adını verdiği etkinlik kapsamında ilçe merkez ve köy çocukları ağırlamaya devam ediyor. Kaymakam Alibeyoğlu, "İlçe merkez ve köy öğrencilerimizle her hafta bir araya geliyoruz. Bugün ilçe jandarma, Kavunlu köyü öğrencilerini ağırladı. İlk defa öğrencilerimiz jandarma personelleriyle bir araya gelme mutluluğunu yaşıyor. Jandarmanın asli görevini bire bir görme fırsatını buluyor” dedi.


Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Damla Tunçdemir ise, “Her hafta bir köy okulumuzun öğrencilerini jandarmada misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz ilk defa bir yeri görme fırsatını buldular. İlk defa bir parkta oynama heyecanını yaşadılar. Öğrencilerin ilgisi merakı çok güzel ve gurur vericiydi. Şimdilik 3 köy okulunun öğrencilerini ağırladık. Bu güzel günü öğrencilerimize yaşatan, Kaymakam ve Belediye Başkanımız Alibeyoğlu’na ve projede emeği bulunan herkese teşekkür ederim” dedi.


Jandarmayı ziyaret eden öğrenciler, "İlk defa asker ağabeylerimiz ile bir araya geldik. Bizler için neler yaptıklarını görme fırsatımız oldu. Bundan sonra bu güzel meslekte görev almak istiyoruz. Jandarma ağabey ve ablalarımıza teşekkür ediyoruz" dediler.


Jandarma personeli, öğrencilere çeşitli ikramda bulundu. Öğrencilere hediyeler verilerek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.




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