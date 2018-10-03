Köy yolları sıcak asfalta kavuştu

Vali Ustaoğlu, beraberindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ile Saka köyünde yapılan sıcak asfalt çalışmasını inceledi. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, hükümet tarafından alınan Yüksek Planlama Kararları (YPK) ile artık satıh kaplama işlerinin yasaklandığına dikkati çekerek, artık köy yollarının sıcak asfalt ya da beton asfaltla kaplanacağını ifade etti. Ustaoğlu, “Ahlat ilçemizde yaptığımız bir çalışmayı birlikte inceleme fırsatı bulduk. Yüksek Planlama Kararları (YPK) ile artık satıh kaplama işleri yasaklandı. Onun yerine tamamen BSK asfalt yapıyoruz. İşte sizin de gördüğünüz gibi duble yol standardında altyapı hizmeti sunulan Ahlat ilçemizde grup yolu olarak tabir ettiğimiz 3 kalabalık köyümüzü kapsayan Nemrut Krater Gölü'ne alternatif yol olarak yaptığımız bu yolu inceleme fırsatı bulduk. Huzur ve güvenin, asayişin olduğu yerlerde bu tip güzellikler de oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bitlis'te bu yıl 35 milyonluk KÖYDES ödeneği ile 20 kilometre sıcak asfalt, 50 kilometre beton asfalt ve 150 bin metrekare kilitli parke döşendiğini ifade eden Vali Ustaoğlu, Saka ve Harmanlı köylerinin sahip olduğu arazilerin bölgenin en verimli arazileri olduğunu da kaydetti. Ustaoğlu, “İçinde bulunduğumuz bu bölge en mümbit bölgelerden biridir. Yani şu an içinde bulunduğumuz mevsimde patates, kuru fasulye ve domates gibi bölge ekonomisine büyük katkılar sunan tüketim pazarı itibari ile başta Siirt ve Diyarbakır olmak üzere bölgenin tüm illerine hitap eden çok verimli meyve ve sebzenin üretildiği bir alandayız” diye konuştu.

Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, yaptıkları incelemelerin ardından Ahlat ilçesinden ayrıldı.