Köy yollarına dolgu ve stabilize çalışmaları başladı

Güroymak Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri köy yollarının onarılması ile asfalt serimi çalışmaları kapsamında bozulan yollara dolgu ve stabilize çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "İş sezonunun elverdiği ölçüde vatandaşlarımızın rahat ve güvenilir bir şekilde seyahat edebilmeleri için köy yollarındaki dolgu ve stabilize çalışmalarına devam edilecektir. 2018 Yatırım programında yer alan yol yatırımlarımızı, mevsim şartlarının da müsait olmasından dolayı çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.