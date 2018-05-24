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24 Mayıs 2018 20:59

Koyun otlatırken yıldırım çarpan öğrenci öldü

Bitlis’in Hizan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 18 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Koyun otlatırken yıldırım çarpan öğrenci öldü

24 Mayıs 2018 20:59


Alınan bilgiye göre olay, dün 13.00 sıralarında Hizan’a bağlı Çökekyazı köyünde meydana geldi. Koyunlarını yaylaya otlatmaya götüren Halit Erdal (18) yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Cenazesi katır sırtında köye getirildi


Bir gün arayla aynı mevkide yıldırım çarpması sonucu biri 11, diğeri 18 yaşında olmak üzere iki çocuk hayatını kaybetti. Yayla yolunun kardan kapalı olmasından dolayı cenazeyi vatandaşlar 4 saatlik yürüme sonucunda katır sırtında köy merkezine getirdi. Erdal’ın annesi oğlunun cenazesi başında saatlerce ağlayarak bekledi. Halit Erdal, ölüm nedeninin belli olması için otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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