Küçük çocuğun ayak bileğindeki eğrilik ameliyatla düzeltildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğuştan sol ayak bileğinde eğrilik ve kısalık olan 2,5 yaşındaki bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Doğuştan çocuklarının sol ayak bileğinde eğrilik ve kısalık olan Uğur ailesi, Tatvan Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanenin ortopedi uzmanları tarafından muayene edilen çocuğa tıp dilinde ‘Fibular Hemimelia' ismi verilen hastalık teşhisi konularak, ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Hastanenin ortopedi uzmanları Op. Dr. Deniz Akbulut, Op. Dr. Eyyüp Emre Bahtiyar ve Op. Dr. Can Berk Mirza'nın birlikte gerçekleştirdiği ameliyat sonrası çocuğun ayak bileğindeki eğrilik düzeltilerek, bacak uzatma işlemleri yapıldı. Gerçekleştirilen başarılı ameliyatla küçük çocuğun ayak bileğindeki eğrilik düzeltilmiş oldu.

Gerçekleştirilen başarılı ameliyatla ilgili değerlendirmede bulunan hastane Başhekimi Erdinç Eren, “Hastanemizde başarılı ameliyatlar yapılıyor. Bunların bir kısmı da ortopedi servisindeki arkadaşlarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Alanında uzman doktor arkadaşlarımız kısa kemik uzatmak, eğri kemikleri düzeltmek, enfeksiyonlu kemiklerin değişimi, kaynamamış kemiklerin birleştirilmesi, kalça çıkığı ve benzeri ameliyatları başarılı bir şekilde yapıyorlar” dedi.

Ortopedi servisindeki Op. Dr. Eyyüp Emre Bahtiyar ve Op. Dr. Can Berk Mirza ile birlikte ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Op. Dr. Deniz Akbulut ise, “Ortopedi servisi olarak biz ekip halinde 3 doktor arkadaş çalışmaktayız. 2,5 yaşındaki bu hastamız bize bir bacakta kısalık ve aynı bacağın ayak bileğinde eğrilik şikayetiyle geldi. Yapılan işlemlerin ardından ameliyata karar verdik ve başarılı geçen ameliyatla hastamızın ayak bileğindeki eğrilik düzeltildi. Ardından bacak uzatma işlemi başlatıldı. Ameliyat ve tedaviler başarılı geçti ve hastamızın genel sağlık durumu şu an iyi” şeklinde konuştu.