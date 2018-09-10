ASAM Başkanı Murat Doğanay, "Burada külliyenin yapılacak olması Ahlat'ı bölgede ön plana çıkarmıştır" dedi.

Avrasya Bir Vakfı ve ASAM yetkilileri, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi. İlk olarak Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen Tarihi Selçuklu Mezarlığı'nı gezen heyet, birbirinden farklı 8 bin 200 mezar taşının üzerindeki süsleme ve bezemelere hayran kaldı. Ardından ilçenin sembollerinden olan Emir Bayındır Kümbeti ve Mescidi gezildi. Buradaki Kümbetin dünyadaki iki örnekten biri olduğunu öğrenen heyet, şaşkınlığını gizleyemedi. Daha sonra ilçedeki kaya yerleşim alanları, tarihi bayındır köprüsü ve şelalesi, kuş cenneti ve Tarihi İskender Paşa Camii ile Tarihi Kadı Mahmut Camii gezildi. Abdurrahman Gazi Türbesi'ni de ziyaret eden heyet, ilçede yapılan geziden oldukça mutlu ayrıldıklarını ve bu tarihi gezintiyi gittikleri her yerde anlatacaklarını ifade etti.

Gezinin ardından bir açıklama yapan Avrasya Bir Vakfı Genel Başkanı Şaban Gülbahar, Ahlat ve Malazgirt'te büyük destanlar yazıldığını vurgulayarak, "Biz şu an o tarihe bakıyoruz ve kendimize bir güven geliyor. Türk milleti daha çok büyük işler yapacak. Dünün 13 milyon 600 binlik nüfusu bugün 81 milyon olmuş. Yetişmiş insanıyla, akademisyeniyle, sanayisiyle, sanatkarıyla Türkiye artık çok büyük bir güç. İnşallah bu topraklarda başlayan bu ışık herhalde tüm Türkiye'yi saracak diye düşünüyorum" dedi.

"Burada külliyenin yapılacak olması Ahlat'ı bölgede ön plana çıkarmıştır"

ASAM Başkanı Murat Doğanay, Ahlat'ın tarihi ve kültürün çok zengin olduğunu belirterek, "Kıymetli dostlarla Ahlat'ı ziyaret ettik. Ahlat gerçekten tarihi ve kültürel yapısıyla oldukça zengin. Gezmekle bitiremeyeceğiniz kadar zengin bir tarihe sahip. Her yıl düzenli olarak kıymetli dostları Ahlat'a getiriyoruz. Ben de hep aynı heyecanla burayı geziyorum. Hakikaten Ahlat'ın önemi Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Ahlat ayrı bir değer kazanmıştır. Burada külliyenin yapılacak olması Ahlat'ı bölgede ön plana çıkarmıştır. Bu vesileyle tüm dostlarımızla birlikte burayı ziyarete geldik" diye konuştu.

"Ahlat Türkiye'de tek başına bir il olmalıdır"

ASAM Mütevelli Heyeti üyelerinden Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Ferman Demirkol ise Ahlat'ın tek başına bir il olması gerektiğini ifade ederek, "Anayasa hukukçusuyum. Dolayısıyla Ahlat'a gelmekten oldukça memnunuz. Ama Ahlat'ta birtakım eksiklikler gördük. Bu eksikliklerin giderilmesi gerekir. Bu devlet nezdinde, yerel yönetimler nezdinde ve Kültür Bakanlığı çerçevesinde giderilmelidir. Ama Cumhurbaşkanlığı nezdinde giderilecek teklifimiz ise Ahlat Türkiye'de tek başına bir il olmalıdır. Başka illeri katarak da Ahlat'ı kalkındırmak, geliştirmek ve Ahlat'ı tarihte ki yerine oturtmak mümkün değildir. Şu ili katalım, bu ili katalım, yok Güney Van Projesi, yok Kuzey Van Projesi bunlar olmaz. Ahlat kendisi başlı başına bir proje olmalıdır. Bunu daha da yerele yaymamız lazım. Türkiye gündemine getirmemiz lazım. Senede bir kere Malazgirt başına Ahlat ilave edildi güzel bir şey. O anmak ile de Ahlat kalkınmaz. Oba, otağ yapılacaksa otağın olduğu yer bir ilçe olamaz, belde olamaz. otağın yapılacağı yer Kültürüyle, tarihiyle geçmişine uygun bir yer olmalıdır. O da Ahlat olmalıdır" dedi.

Eski CHP milletvekillerinden Faik Tunay da parti ayrımı yapmadan herkesin buraya bir an önce ağırlık vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Avrasya Bir ve ASAM ailesi olarak Ahlat'tayız. Buraya ilk defa geliyorum. Daha önce Bitlis'e, Van'a ve bölgeye geldim ama Ahlat'a ilk defa geliyorum. Tabi çok enteresan duygular içerisindeyim. Tarihimizin ne kadar geriye gittiğini, mazimizin ne kadar kuvvetli olduğuna bir kere daha şahit oldum. Tabi bizim üzerimizde çok büyük sorumluluk var. Bu toplumu oluşturan tüm bireylerin üzerinde sorumluluk var. Özellikle siyasilerin üzerinde büyük sorumluluk var. Çünkü siyasetçiler toplumun aynası, topluma yön veren insanlardır. Parti ayrımı yapmadan bence herkesin buraya bir an önce ağırlık vermesi gerekiyor. Eğer geleceğe kararlı bir şekilde ilerlemek istiyorsak bu tarz yerlere sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Bizim geçmişimizi onurlandırıp geçmişimizden aldığımız ilhamla, dersle geleceğe kararlı bir şekilde yürümemiz gerekiyor ama önce tarihimize ve tarihi yerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün maalesef toplum olarak olumlu yönde adımlar olsa da bir çoğumuz buraların farkında bile değiliz. Bu tarihi derinliğin bile farkında değil. Bizi biz yapan değerlerin farkında değil. İşte ASAM ve Avrasya Bir olarak buralara gelerek bir farkındalık oluşturarak tüm topluma göstermek gayreti içerisindeyiz. İnşallah gelecek geçmişten çok daha iyi ve çok daha güzel olacak diye düşünüyorum" dedi.

Düzenlenen gezi programına Sultan II Abdülhamid Han'ın torunlarından Orhan Osmanoğlu da katıldı.