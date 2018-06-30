Kültür Bakanlığından Bitlis’e 40 milyon TL destek

Bitlis’in tarihi açısından önemli bir yıl olduğuna değinen Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, bu anlamda Türkiye genelinde İstanbul’dan sonra en fazla destek alan ilin Bitlis olduğunu söyledi. Bitlis’e ayrılan 40 milyon TL il merkezi Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki tarihi eserlerin korunması, restorasyonu ve sokak sağlıklaştırılması işleri yapılacağının altını çizen Gencan, "Buna göre yapılacak çalışmalar ise şu şekildedir. Bitlis Etnografya Müzesi onarım ve teşhir tanzimi 3 milyon TL. Ahlat eski kent merkezi kentsel tasarım ve tarihi kent dokusunun sağlıklaştırılması 1. etap 3 milyon TL. Bitlis merkez kentsel tasarım ve tarihi kent dokusunun sağlıklaştırılması 9 milyon TL. Bitlis Kalesi restorasyonu, aydınlatma ve çevre düzenlemesi 5 milyon TL. Ahlat Sahil Kalesi restorasyonu 3 milyon TL. Ahlat Anıtları Ulu Cami, Bezirhane, Zaviye Selçuklu Hamamı restorasyonu 3 milyon TL. Adilcevaz Kalesi restorasyonu 3 milyon TL. Ahlat Harabe Şehir onarımı aydınlatması ve çevre düzenlemesi 1. etap 5 milyon TL. Bitlis merkez kentsel tasarım ve tarihi kent doksunun sağlıklaştırılması projelendirme işi 700 bin TL. Ahlat Selçuklu Mezarlığı proje yapımı 500 bin TL. Ahlat İskender Paşa Hamamı proje yapımı 300 bin TL. Bitlis İl Halk Kütüphanesi yeni bina yapımı 8 milyon TL ve çocuk kütüphane restorasyon ve teşir tanzimi 1 milyon TL’dir. Bu yapılacak çalışmalarla Bitlis tarihi dokusuna yeniden kazanarak turizme kazandırılacaktır. Ayrıca bu yıl 8 tane eve proje yardımı ve 10 tane eve ise uygulama yardımı yapılacaktır” diye konuştu.