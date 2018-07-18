Kur’an Kursu öğrencilerinden ‘15 Temmuz’ etkinliği

Program, yaz Kur’an kursuna devam eden bir öğrencinin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 15 Temmuz için yazılan şiirlerin okunması, Merkez Kur’an Kursu öğrencilerinin hazırladığı 15 Temmuz’un sembol isimlerinden Şehit Ömer Halisdemir’in canlandırıldığı piyesin sahnelenmesi, sinevizyon gösterimi ve dua ile devam etti.

Programda konuşan Bitlis İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Ahmet Elmas, “Bu vatan sadece bir toprak parçası değildir. Şairin dediği gibi ‘Eğer uğrunda ölen varsa toprak vatandır.’ 15 Temmuz’da 250 vatan evladı bu uğurda şehit düştü. İşte bizde bugün onları yad etmek için buradayız. Onları unutmadığımızı göstermek için buradayız. Şehitlerimizin kahramanlık destanlarını anlamak ve idrak etmek için buradayız. Ülkemiz maalesef 15 Temmuz 2016 tarihinde hainler tarafından düzenlenen menfur bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu millet topluca bu kalkışmaya karşı durmuş, hainlerin emellerine ulaşmalarına, tarihte eşi görülmemiş cesaret ve kararlılıkla canını ortaya koyarak fırsat vermemiştir. Yarınlarımızın ümidi, istiklal ve istikbalimizin umudu olan gençler, Rabbim bir daha böylesi hain teşebbüslerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza buyursun. Sizlere çok şey düşüyor. Bu şanlı destanı okumalıyız, öğrenmeliyiz. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Ülkemizin ve milletimizin bekası için çalışmalıyız. Bu güzel program için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizin ufkunu ve bahtını açık etsin diyorum” diye konuştu.

Program, bir öğrencinin 15 Temmuz şehitleri için okunan hatimlerin duasını yapması ile sona erdi.