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25 Aralık 2017 10:39

Kuru meyveler vitamin deposu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yıllardır aktarlık yapan Cüneyt Ayazer, oldukça faydalı olan kuru meyve satışlarında artış yaşandığını söyledi.

Kuru meyveler vitamin deposu

25 Aralık 2017 10:39


Özellikle kış aylarında daha fazla tüketilen kuru meyvelerin faydalarının saymakla bitmeyeceğini ifade eden aktar Ayazer, lif açısından zengin olan kuru meyvelerin sindirim sistemine ise oldukça faydalı olduğunu söyledi. Havaların soğumasıyla birlikte kuru meyve satışlarında artış yaşandığını belirten Aktar Ayazer, “Tamamen doğal olan kuru meyveler sağlık açısından oldukça faydalıdır. Özellikle kış mevsiminde kuru meyve satışlarımız oldukça artıyor. Üzüm kurusu, kayısı, elma, armut, kara erik, ekşi erik, incir, dut, iğde, yaban mersini, hurma, ceviz, gibi ürünler bu mevsimde en çok talep edilen ürünler arasında yer alıyor. Kuru meyveler antioksidan özelliğiyle sindirim sistemine oldukça faydalıdır. Bu nedenle işlenmemiş kuru meyveler tercih edilmelidir. Bazı kuru meyvelerin özelliğini sayarsak; örneğin hurma çocuk gelişiminde, üzüm kansızlık için, kayısı sindirimde, yaban mersini idrar yolları problemlerinde, dut kan temizleyici ve vücut iltihaplarında, iğde idrar ve böbrek taşında, incir ise vücut gelişimde oldukça faydalıdır” dedi.




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