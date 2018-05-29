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29 Mayıs 2018 14:32

Lise öğrencileri kendi gazete ve dergilerini çıkardılar

BİTLİS (İHA) – Bitlis’teki Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kendi gazete ve dergilerini çıkarmaya başladılar.

Lise öğrencileri kendi gazete ve dergilerini çıkardılar

29 Mayıs 2018 14:32


Okulun öğrencileri, eğitim ve öğretim sezonu içinde yapmış oldukları etkinlikleri paylaşmak için Okul Müdürü Serdar Durer’in de destekleri ile etkinliklerin yer aldığı gazete ve dergilerini çıkardılar. Geçtiğimiz günlerde ilk sayısı çıkan gazete ve derginin sürekli yayın haline geleceği bildirildi.


Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrenci Meclisi Başkanı Veysel Arslan, okul müdürlerinin öğrencilerin taleplerinin hemen hemen hepsini yerine getirdiğini ifade etti. Veysel Arslan, “Okulumuzun bir yayınının olması bizim için bir hayaldi. Fakat bu hayalimiz gerçek oldu. Artık hem bir gazetemiz, hem de bir dergimiz var. Bize destek olan başta Müdürümüz Serdar Durer olmak üzere tüm öğretmenlerimize ve okulumuzun tüm öğrencilerine emeklerinden ötürü teşekkür ederiz” dedi.


Okul Müdürü Serdar Durer ise, “Öğrencilerimizin bir okul gazetesi çıkarmakla ilgili talepleri vardı. Genç kardeşlerimizin bu taleplerini yerine getirmek için öğretmen arkadaşlarımızla yola koyulduk ve bu taleplerini yerine getirmek için ciddi bir mesai harcadık. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, yıl boyunca değerli bilgilerini paylaşan, yaptığımız toplantılarda kullandıkları her kelime ile beni bile değiştiren, hayatıma kattıkları önemi asla unutamayacağım birbirinden kıymetli, saygıdeğer yayın kurulu üyeleri Cemal Durgun, Bengül Yazarkan, Murat Bulut, Büşra Bilen, Müge Menteş ve Ulaş Akgün hocalarıma içtenlikle teşekkür ederim. Çalışmalarımız boyunca bizden bir an olsun yardımlarını esirgemeyen mesai arkadaşlarıma, okul aile birliği başkanımıza ve üyelerine, velilerimize ve okulumuzun çok değerli öğrencilerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.




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