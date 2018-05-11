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11 Mayıs 2018 10:55

Lise öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından mezuniyet töreni düzenlendi.

Lise öğrencilerinin mezuniyet sevinci

11 Mayıs 2018 10:55


Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Törende öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, mezun olan öğrencilere tebriklerini ileterek, bundan sonraki eğitim hayatları için başarı dileğinde bulundu.


Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Mehmet Ali Özkan ve diğer davetliler tarafından mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.


Düzenlenen programa kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, okulun öğretmen ve öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı.




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