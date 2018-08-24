Malazgirt kahramanları Ahlat’ta "Fener Alayı" ile yad edildi

yılı münasebetiyle düzenlenen fener alayı yürüyüşüyle Malazgirt kahramanları yad edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Okçuluk Vakfı’nın, 23-26 Ağustos’ta, Malazgirt zaferinin 947. yılı münasebetiyle gerçekleştirdiği anma programında gençlerinde katılımıyla Ahlat’ta "Fener Alayı Yürüyüşü" gerçekleştirildi. İlçenin yukarı çarşı meydanından başlayan yürüyüşe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erdal Necip Yardım, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, bazı kurum amirleri, çok sayıda vatandaş ve gençler katıldı.

Atlı birlik liderliğinde başlayan yürüyüşü Mehter Takımı, 300 metrelik dev Türk Bayrağı açan 1071 izci, vatandaşlar ve gençler takip etti.

Aşağı Çarşı Ulu Cami önünde son bulan yürüyüşün ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün Anadolu’nun kapılarının bu millete açıldığı Malazgirt’i anmak üzere Ahlat’tayız. Tüm şehitlerimize rahmet olsun, şükran olsun. Onlar bizlere Anadolu’yu bu aziz toprakları vatan olarak bıraktılar ruhları şad olsun. Bugün binlerce yıllık Selçuklu kabristanında da bulunduğu Ahlat’ta bana fahri hemeşerilik beratını sundukları için tüm Ahlatlı hemşerilerime, Ahlat belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban’a ve Bitlis Valimize teşekkür ediyorum. Pazar günü Ahlat’ta binlerce yıllık Selçuklu mezarlığında sayın Cumhurbaşkanımız dua edecekler. şehitlerimize Kur’an-i Kerim tilavet ederek, Malazgirt’e geçecekler. Malazgirt Ovasında tek milletin ne olduğunu, tek bayrağın ne olduğunu, tek vatanın ne olduğunu, tek Devletin ne olduğunu tüm dünyaya hep birlikte haykıracağız. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle o gün binlerce yıl önce Malazgirt Zaferinin kazanıldığı o meydanda yeniden yedi düvele meydan okuduğumuz şu zamanda, üzerimize 7 düvelin ekonomik terörle, FETÖ ile DAEŞ ile PKK ile üzerimize geldikleri bu dönemde hep birlikte dünyaya bir kez daha haykıracağız ’Bu milleti Bölemeyeceksiniz, vatanımızı işgal edemeyeceksiniz, yeniden dirilişimizi engelleyemeyeceksiniz" hep birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu tarafından, 26 Ağustos 1071’de Sultan Muhammed Alparslan Hazretleri ile Bizans arasında Cuma günü yapılan muharebeden önce Abbasi halifesi Kaim Bi Emrillah’ın tüm İslam alemine gönderdiği dua metni okundu. Yapılan duanın ardından mehteran takımının kısa bir gösterisiyle program sona erdi.

Atlı birliğin liderliğinde, Mehteran Takımı eşliğinde yürüyen gençler, Malazgirt kahramanlarıyla 947 yıl sonra aynı coğrafyada Anadolu’ya adım atma duygusunu yaşadı. Gençler, Malazgirt Savaşının tarihini sembolize eden 1071 izci ve vatandaşlar, Çanakkale, Sarıkamış ve İstiklal Savaşımız gibi, milletçe birliğimizin en önemli sembollerinden biri olan Malazgirt Zaferini ve şanlı ecdadımızı Fener Alayı’yla yad etti.