Çalışma hayatında istihdam seferberliği kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında MEGİP hayata geçirildi. MEGİP projesi ile iki yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve İş Kurumu Bitlis İl Müdürü Mücahit Gülmez, işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarında teorik ve pratik eğitimin bir arada verilerek yeni bir sistemin hayata geçtiğini ifade ederek, “TOBB ile imzaladığımız, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında iki yıl boyunca mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulayacağız. TESK başta olmak üzere diğer çatı kuruluşlarla imzalayacağımız protokollerle sistemi yaygınlaştıracağız. İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yine işverenlerimizin talepleri doğrultusunda oluşturacağımız eğitim programı ile yetiştireceğiz. Bu kapsamda 160 fiili günü geçmeyecek şekilde en fazla 8 ay süreyle düzenlenecek mesleki eğitim kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 61,65 TL cep harçlığı ödeyeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızın iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılayacağız. Bu noktada işverenlerimizden beklentimiz, hangi meslekte hangi nitelikte işgücüne ihtiyaç duyduklarını bizimle paylaşmaları. İşverenlerimizin bu ihtiyaçları odalar ve borsalar tarafından toplanarak bize iletilecek” dedi.